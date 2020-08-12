وقالت صحة الكرخ في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم كما يأتي".



ابو دشير ——— ٤

الاسكان ———- ١

الاعلام ———— ٣

البياع ———— ١٢

التاجي ———- ٣

الخطيب ——— ٣

الحرية ———- ١٦

الدورة ———- ٣٣

السيدية ——— ١

الشرطة الخامسة ——- ١

الشرطة الرابعة ——— ٢

الشعلة ———- ٢٤

الصالحية ——- ١

الطارمية ——- ١٩

الغزالية ——— ١٨

القادسية ——- ١٣

الكاظمية ——- ٢١

اللطيفية ——— ١

المحمودية —- ٤

المعالف ——- ١

المنصور ———- ١٠

النصر والسلام ——- ٤

الوشاش ———- ٢

اليرموك ———- ١٢

اليوسفية ——— ١

جكوك ———— ١

حي الثراث —— ١

حي الجامعة ——- ٥

حي الجهاد ——— ١٥

حي الخضراء ——- ٩

حي العامل ——— ١٧

حي العدل ——— ١٥

سبع البور ——— ١

عويريج ———- ٢

سكنة جانب الرصافة ——— ١٢

محافظة البصرة —— ١

محافظة بابل ——— ١ أبو غريب ——— ٢٢ابو دشير ——— ٤الاسكان ———- ١الاعلام ———— ٣البياع ———— ١٢التاجي ———- ٣الخطيب ——— ٣الحرية ———- ١٦الدورة ———- ٣٣السيدية ——— ١الشرطة الخامسة ——- ١الشرطة الرابعة ——— ٢الشعلة ———- ٢٤الصالحية ——- ١الطارمية ——- ١٩الغزالية ——— ١٨القادسية ——- ١٣الكاظمية ——- ٢١اللطيفية ——— ١المحمودية —- ٤المعالف ——- ١المنصور ———- ١٠النصر والسلام ——- ٤الوشاش ———- ٢اليرموك ———- ١٢اليوسفية ——— ١جكوك ———— ١حي الثراث —— ١حي الجامعة ——- ٥حي الجهاد ——— ١٥حي الخضراء ——- ٩حي العامل ——— ١٧حي العدل ——— ١٥سبع البور ——— ١عويريج ———- ٢سكنة جانب الرصافة ——— ١٢محافظة البصرة —— ١محافظة بابل ——— ١ وأضاف البيان أن "الشفاء: ٤٨٥، والوفيات: - وفاة/٦٧سنة/انثى/حي الجهاد/محلة٨٧٩، و- وفاة/٦١سنة/ذكر/الحارثية/محلة٢١١".

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كانت هذه تفاصيل خبر صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات والوفيات الجديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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