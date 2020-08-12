اخبار العالم / اخبار العراق

قتلى وجرحى جراء انحراف قطار عن مساره في اسكتلندا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت السلطات البريطانية مقتل ثلاثة أشخاص جراء انحراف قطار ركاب عن مساره في مقاطعة أبردينشاير شرق اسكتلندا، اليوم الأربعاء.
أعلنت السلطات البريطانية مقتل ثلاثة أشخاص جراء انحراف قطار ركاب عن مساره في مقاطعة أبردينشاير شرق اسكتلندا، الأربعاء.

وأكدت شرطة النقل البريطانية في بيان لها أن الحادث حصل في الساعة 09.43 من صباح اليوم قرب مدينة ستونهاون، مشيرة إلى أن القطار المنكوب كان في طريقه من أبردين إلى غلاسكو.


وذكرت الشرطة أن أحد المتوفين جراء الحادث هو سائق القطار المنكوب، مؤكدة أن ستة مصابين نقلوا إلى المستشفيات إثر الحادث وجروحهم ليست خطرة.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى جراء انحراف قطار عن مساره في اسكتلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا