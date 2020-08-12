العراق: ننتظر توضيحا من تركيا بشأن انتهاكاتها

اكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، الاربعاء، ان الحكومة العراقية تنتظر ما يصدر من الجانب التركي بشأن الاعتداء على قوات حرس الحدود العراقية شمالي العراق.

وقال رسول في تصريح لوسائل اعلامية حكومية إنه "إلى غاية الآن، لم يصدر بيان من السلطات التركية بشأن اعتداء قواتهم على قوات حرس الحدود العراقية، بقصف جوي وتسببه بمقتل قائدين عسكريين"، مبينا "نحن ننتظر ما يصدر من الجانب التركي وعليه أن يراعي مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة العراق".

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وأضاف، "القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وجه بمتابعة الاعتداء التركي وهذا الاعتداء المدان يتطلب أن تعمل القوات التركية على توضيح ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين بها حفاظاً على حكم الجوار والعلاقات بين البلدين التي يحرص العراق على الحفاظ عليها ومراعاتها".

وكانت وزارة الخارجية العراقية استدعت سفير تركيا لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على قصف جوي نفذته طائرة مسيرة تركية على أراض عراقية أمس، الثلاثاء، استهدف اجتماعًا لضباط بحرس الحدود العراقي ومسئولين بحزب العمال الكردستاني.