بعد مصر.. الامارات تعلن رفضها انتهاكات تركيا لسيادة العراق

اعلنت حكومة الامارات، الاربعاء، وقوفها مع العراق ورفضها للانتهاكات التركية على الاراضي العراقية.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على تويتر، تابعتها، الخليج 365، "نقف مع العراق الشقيق في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة لسيادته".

وأضاف "موقفنا ثابت في رفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي"، موضحا ان "العلاقات السوية بين الدول يجب أن تقوم على الإحترام الكامل للسيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي".

وادانت وزارة الخارجية المصرية، الاعتداءات التركية على الاراضي العراقي، معتبرة ذلك انتهاكاً مرفوضا وتهديداً جديداً للأمن والاستقرار الإقليمي، بحسب بيان للوزارة.

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وكانت وزارة الخارجية العراقية استدعت سفير تركيا لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على قصف جوي نفذته طائرة مسيرة تركية على أراض عراقية أمس، الثلاثاء، استهدف اجتماعًا لضباط بحرس الحدود العراقي ومسئولين بحزب العمال الكردستاني.

وقال متحدث باسم الخارجية العراقية "لن نسمح أن يكون العراق مسرحًا لتصفية حسابات بين أطراف خارجية، وخيارات الرد على الاعتداءات التركية مفتوحة".

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية أمس إلغاء الزيارة المقررة يوم الخميس لوزير الدفاع التركيّ إلى العراق.