من هذه المناطق الاصابات بكورونا الـ207 المسجلة اليوم

وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الاصابات موزعة كالاتي: - 115 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

• قطاع الاعظمية 13 حالة

• قطاع الرصافة 27 حالة

• قطاع المدائن 9 حالات

• قطاع بغداد الجديدة 19 حالة

• قطاع البلديات الثاني 32 حالة

• قطاع الصدر 6 حالات

• قطاع البلديات الاول حالة واحدة

• قطاع الشعب 8 حالات • قطاع بغداد الجديدة 19 حالة• قطاع البلديات الثاني 32 حالة• قطاع الصدر 6 حالات• قطاع البلديات الاول حالة واحدة• قطاع الشعب 8 حالات - 92 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

• مدينة الصدر 11 حالة محلة 554, 516, 536, 519, 515, 521, 555, 550, 540, 549, 557

• الكرخ 16 حالة موزعة ضمن مناطق الخضراء حالتين, الدورة حالة واحدة محلة 854, مجمع الصالحية حالة واحدة , حي العدل حالة واحدة محلة635, السيدية 3 حالات محلة845 و 871, مصفى الدورة حالة واحدة, القادسية حالة واحدة محلة 602, المنصور حالتين محلة 605, العامرية حالتين محلة 418, حي الجامعة حالة واحدة محلة 633, الكاظمية حالة واحدة محلة 432



• الصدرية حالة واحدة

• البلديات 11 حالة محلة 736, 734, 767, 721, 738, 726, 730

• الاعظمية حالتين محلة 314

• الامين حالة واحدة محلة 743

• زيونة 5 حالات محلة 712, 710, 714

• شارع فلسطين 4 حالات محلة 510, 505, 508

• الشعب 7 حالات محلة 333, 325, 351, 337, البنوك

• العبيدي حالة واحدة

• الزعفرانية 5 حالات محلة 958, 952, 955,

• الكرادة 4 حالات محلة 905, 902, شارع الاورزدي

• القاهرة 3 حالات محلة 306, 311, قرب جامع النداء

• الكريعات حالة واحدة

• المدائن حالة واحدة

• الغدير 4 حالات محلة 704, 703, 705,

• بغداد الجديدة 4 حالات محلة 702, 701

• الجادرية حالة واحدة محلة 932

• بسماية حالة واحدة عمارة رقم 5

• حي تونس حالة واحدة محلة 330

• المشتل حالة واحدة

• جسر ديالى حالة واحدة

• محافظة البصرة حالة واحدة

• محافظة واسط حالة واحدة العزيزية

• حي النصر 3 حالات محلة 711, 716

• حي الثورة حالة واحدة • الصدرية حالة واحدة• البلديات 11 حالة محلة 736, 734, 767, 721, 738, 726, 730• الاعظمية حالتين محلة 314• الامين حالة واحدة محلة 743• زيونة 5 حالات محلة 712, 710, 714• شارع فلسطين 4 حالات محلة 510, 505, 508• الشعب 7 حالات محلة 333, 325, 351, 337, البنوك• العبيدي حالة واحدة• الزعفرانية 5 حالات محلة 958, 952, 955,• الكرادة 4 حالات محلة 905, 902, شارع الاورزدي• القاهرة 3 حالات محلة 306, 311, قرب جامع النداء• الكريعات حالة واحدة• المدائن حالة واحدة• الغدير 4 حالات محلة 704, 703, 705,• بغداد الجديدة 4 حالات محلة 702, 701• الجادرية حالة واحدة محلة 932• بسماية حالة واحدة عمارة رقم 5• حي تونس حالة واحدة محلة 330• المشتل حالة واحدة• جسر ديالى حالة واحدة• محافظة البصرة حالة واحدة• محافظة واسط حالة واحدة العزيزية• حي النصر 3 حالات محلة 711, 716• حي الثورة حالة واحدة واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل في كل مستشفى"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 21856 توفي منهم 1040 للاسف فيما اكتسب الشفاء 17944 ومتبقي قيد العلاج 2872".

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