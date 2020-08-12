المواعيد الجديدة للتصفيات الاسيوية المؤهلة للمونديال

2020-08-12 | 16:24
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كشف ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد مباريات المرحلة الثانية والثالثة الخاصة بتصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الصفراء.
وأفادت صحيفة الاتحاد الإماراتية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي يعلن تلقي طلبات من دول القارة بتأجيل تصفيات "مونديال 2022"، لعدم ضمان فتح الحدود وحرية السفر وإجراءات الحجر الصحي بجانب المخاوف على صحة وسلامة اللاعبين والحكام والإداريين".
وأكملت: "الأمين العام للاتحاد الآسيوي يؤكد أن المنتخبات تستكمل تصفيات "مونديال 2022" في اذار وحزيران 2021 لانتهاء المرحلة الثانية على أن تقام المرحلة الثالثة والأخيرة في أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني من العام نفسه وتجرى آخر جولتين في اذار وحزيران 2022".
واختتم: "دوري أبطال آسيا ينطلق في موعده 14 ايلول المقبل لأن البطولة تحولت إلى النظام المجمع ولا تحتاج تنقلات كثيرة بين الدول والأمر يختلف عن خوض المنتخبات لتصفيات "مونديال 2022" بنظام الذهاب والإياب".
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