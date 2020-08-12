الخارجية تصدر بيانا بشأن استدعاء السفير التركي في بغداد

اعلنت وزارة الخارجية، الاربعاء، عن استدعاء السفير التركي في العراق فاتح يلدز على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "استدعت سفير جمهوريّة تركيا في العراق فاتح يلدز على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ، ومنهاالقصف الأخير بطائرة مُسيّرة الذي طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل في كردستان، وما تسبّب به من استشهاد ضابطين، وجنديّ من الجيش العراقيّ".

واضافت ان "المُذكّرة التي سلّمها وكيل الوزارة عبد الكريم هاشم إلى السفير التركيّ حملت حُكُومة الأخير مسؤوليّة هذا الاعتداء الآثم، كما طالبت الجانب التركيّ بتوضيح ملابساته، ومُحاسَبة مُرتكبيه المُعتدِين".

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وشدّدت الوزارة في المُذكّرة "على ضرورة أن تُباشِر الحُكُومة التركيّة بإيقاف القصف، وسحب قواتها المُعتدِية من الأراضي العراقيّة كافة، التي استهدفت ولأوّل مرّة قادة عسكريّين عراقيّين كانوا في مهمّة لضبط الأمن في الشريط الحُدُوديّ بين البلدين".

واعتبر الخارجية امس الثلاثاء، ما قامت به تركيا عمل عدائيّ، وانتهاك لسيادة وحرمة البلاد.

كما ألغت الحُكُومة العراقيّة زيارة وزير الدفاع التركيّ إلى بغداد، وكذلك جميع الزيارات المبرمجة للمسؤولين الأتراك في الوقت الحاليّ.