الموقف الوبائي لصحة النجف اليوم

- تم اجراء 499 فحصا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR وتبين من خلال الفحوصات و جود 154 حالة حاملة لفايروس كورونا و على النحو الاتي:- - تسع و تسعون حالة ملامسة لحالات موجبة مشخصة سابقا .

- خمس و خمسون حالة خاضعة للتحريات الوبائية .



التوزيع الجغرافي للاصابات : التوزيع الجغرافي للاصابات :



- حي العسكري 9

- حي السلام 6

- حي المكرمة 6

- قرية الغدير 5

- حي الجامعة 4

- حي ابو طالب 3

- حي النصر 3

- الجزيرة 2

- حي الميلاد 2

- الحيدرية 2

- مجمع قنبر 1

- حي الوفاء 1

- حي الرحمة 1

- حي المهندسين 1

- حي النداء 1

- حي الجمعية 1 لنجف - القطاع الشمالي- حي العسكري 9- حي السلام 6- حي المكرمة 6- قرية الغدير 5- حي الجامعة 4- حي ابو طالب 3- حي النصر 3- الجزيرة 2- حي الميلاد 2- الحيدرية 2- مجمع قنبر 1- حي الوفاء 1- حي الرحمة 1- حي المهندسين 1- حي النداء 1- حي الجمعية 1 النجف - القطاع الجنوبي

- حي الحسين 6

- حي الامير 6

- حي الفرات 4

- حي العدالة 4

- الرضوية 4

- حي الانصار 4

- شارع المدينة 3

- حي الصحة 3

- حي القادسية 2

- حي الزهراء 2

- الجديدة الثالثة 1

- حي ابو خالد 1

- حي القدس 1

- حي السواق 1

- حي الشعراء 1

- الجديدة الاولى 1

- حي القادسية 2

- حي المعلمين 1

- الجديدة الرابعة 1

- الشوافع 1

- حي الغدير 1

- حي الاشتراكي 1 - حي الانصار 4- شارع المدينة 3- حي الصحة 3- حي القادسية 2- حي الزهراء 2- الجديدة الثالثة 1- حي ابو خالد 1- حي القدس 1- حي السواق 1- حي الشعراء 1- الجديدة الاولى 1- حي القادسية 2- حي المعلمين 1- الجديدة الرابعة 1- الشوافع 1- حي الغدير 1- حي الاشتراكي 1 قطاع الكوفة

- حي كندة 9

- حي ميثم التمار 9

- علوة الفحل 4

- حي المتنبي 4

- البراكية 3

- السراي 3

- حي ميسان 3

- شارع المطار 2

- البو حداري 2

- الرشادية 2

- حي الجمهورية 1

قطاع المناذرة

- المناذرة 4

قطاع العباسية

- العباسية 9

-- من بين ألاصابات اعلاه (21) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف. Advertisements - حالات الشفاء : 125 - الوفيات : 2 - وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات : 7925

مجموع حالات الشفاء : 5887

مجموع الوفيات : 140

مجموع الراقدين : 1898

مجموع الاصابات بين المنتسبين : 748

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