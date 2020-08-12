المنافذ الحدودية تزيل 'كرفانات' غير مرخصة من منفذ مندلي

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، ازالة "الكرفانات" غير المرخصة من منفذ مندلي الحدودي مع ايران.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، انها "باشرت برفع الكرفانات المتواجدة في المنفذ بدون مسوغ قانوني وتخويل رسمي"، مشيرة الى الى ان "الخطوة جاءت تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء لتنظيم العمل في المنافذ الحدودية كافة والتي أكدت على تنسيق العمل المشترك بين قيادة العمليات المشتركة وإدارة المنفذ والدوائر العاملة للقيام برفع الكرفانات المتواجدة خلافٱ للضوابط والتعليمات النافذة وكذلك منع تواجد أي جهة غير مخولة قانونا للعمل في المنفذ الحدودي".

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واوضحت انه "تم تشكيل لجنة برئاسة مدير المنفذ وعضوية الدوائر الأمنية العاملة (مكتب جهاز المخابرات، مكتب الأمن الوطني، مكتب الاستخبارات، قوة الحماية، مركز شرطة الكمرك) والتي قامت بدورها بجرد شركات التخليص الكمركي المخولة فعليا للعمل في المنفذ الحدودي لأداء مهامهم وفق الضوابط والتعليمات".

وتابعت "كما تم بعد رفع الكرفانات المتجاوزة، تنظيم الأصولية منها بمنظر لائق وحضاري".