صحة الانبار تصدر توضيحا بشأن الاصابات الـ59 بكورونا المسجلة اليوم

اصدرت دائرة صحة الانبار، الاربعاء، توضيحا بشأن الاصابات الـ59 بكورونا المسجلة اليوم.

٦ مصابين بفيروس كورونا في قضاء الخالدية..

١٣ مصاب بفيروس كورونا في قضاء الفلوجة احدهم عسكري من محافظة بابل

١١ مصاب بفيروس كورونا في قضاء العامرية

٨ مصابين بفيروس كورونا في قضاء الگرمة

٣ مصابين بفيروس كورونا في قضاء هيت

٥ مصابين بفيروس كورونا في ناحية البغدادي ( ثلاثة منهم عسكرين من اهالي محافظة بابل والديوانية)

٣٠ مصاب بفيروس كورونا في قضاء حديثة

مصاب واحد بفيروس كورونا في قضاء عنه ١٨ مصاب بفيروس كورونا في قضاء الرمادي ..٦ مصابين بفيروس كورونا في قضاء الخالدية..١٣ مصاب بفيروس كورونا في قضاء الفلوجة احدهم عسكري من محافظة بابل١١ مصاب بفيروس كورونا في قضاء العامرية٨ مصابين بفيروس كورونا في قضاء الگرمة٣ مصابين بفيروس كورونا في قضاء هيت٥ مصابين بفيروس كورونا في ناحية البغدادي ( ثلاثة منهم عسكرين من اهالي محافظة بابل والديوانية)٣٠ مصاب بفيروس كورونا في قضاء حديثةمصاب واحد بفيروس كورونا في قضاء عنه الشفاء٤٣ Advertisements وذكرت الدائرة انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية وفرقنا الصحية مستمرة بمتابعة جميع الملامسين "، داعية "جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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