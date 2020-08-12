اوبك : متوسط أسعار المنظمة بلغت 43.42 دولار للبرميل الواحد في تموز

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري لها واطلعت عليه الخليج 365 إن "متوسط أسعار سلة أوبك لشهر تموز بلغت 43.42 دولار للبرميل الواحد مرتفعا 6.37 دولار عن الشهر السابق لتصل إلى أعلى قيمة لها منذ شباط من هذا العام".

واضافت انه من المتوقع "انخفاض نمو الاقتصاد العالمي الى -4 % في عام 2020" ، مبينة ان "الطلب العالمي على النفط سينخفض 9.06 مليون برميل يوميا في العام الجاري، وهو ما يزيد عن تراجع قدره 8.95 مليون برميل يوميا توقعته قبل شهر".