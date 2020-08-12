تسجيل 125 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة في ذي قار

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "محافظة ذي قار سجلت حالة وفاة جديدة جراء فايروس كورونا، و125 إصابة".

وكانت محافظة ذي قار سجلت، أمس الثلاثاء، 119 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، بحسب الموقف الوبائي الصادر عن وزارة الصحة أمس الثلاثاء.



ويبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق: 156995، ومجموع حالات الشفاء: 112102، ومجموع الوفيات: 5531، وفقاً لآخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة.