تسجيل 125 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة في ذي قار

سجلت محافظة ذي قار، الأربعاء، 125 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "محافظة ذي قار سجلت حالة وفاة جديدة جراء فايروس كورونا، و125 إصابة".
وكانت محافظة ذي قار سجلت، أمس الثلاثاء، 119 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، بحسب الموقف الوبائي الصادر عن وزارة الصحة أمس الثلاثاء.
ويبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق: 156995، ومجموع حالات الشفاء: 112102، ومجموع الوفيات: 5531، وفقاً لآخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة.
وكانت محافظة ذي قار سجلت، أمس الثلاثاء، 119 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، بحسب الموقف الوبائي الصادر عن وزارة الصحة أمس الثلاثاء.
ويبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق: 156995، ومجموع حالات الشفاء: 112102، ومجموع الوفيات: 5531، وفقاً لآخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة.
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