القبض على أكثر من 200 شخص بينهم 'إرهابيون' في بغداد

أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، الأربعاء، إلقاء القبض على أكثر من 200 شخص بينهم مطلوبون وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية وضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد (تم) ضبط 12 سيارة مطلوبة عليها إشارات حجز، و42 دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية"، لافتة إلى إلقاء "القبض على شخص يحمل سلاح غير مرخص نوع مسدس ضمن منطقة الكفاح من خلال إجراء ممارسة أمنية".



وأضافت أنه تم "القبض على 29 مخموراً يعترضون سبيل المارة، و١٨٣ متسولاً"، مشيرة إلى أنه تم "القبض على أشخاص مطلوبين وفق المادتين (٤ إرهاب - ٤٥٩) ضمن مناطق ساحة الخلاني وساحة النسور".



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