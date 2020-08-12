'تيك توك' يضيف ميزة جديدة للأمان

أفاد مركزالإعلام الرقمي، بأنن تطبيق "تيك توك" الشهير والمثير للجدل، قام بإضافة ميزة جديدة لزيادة الأمان في حسابات المستخدمين.
وأوضح المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "هذه الميزة هي التحقق بخطوتين، حيث يمكن الان تأمين أي حساب في تيك توك بطبقة إضافية للأمان بعد معرفة كلمة السر، حيث لن يمكن الدخول للحساب الا بواسطة كود يصل للهاتف أو للبريد الالكتروني بحسب اختيار المستخدم".
وبين المركز، أن "ميزة التحقق بخطوتين موجودة في أغلب تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن المستغرب أنها لم تكن موجودة في هذا التطبيق الذي يستخدمه أكثر من مليار مستخدم".
وبين المركز، أن "ميزة التحقق بخطوتين موجودة في أغلب تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن المستغرب أنها لم تكن موجودة في هذا التطبيق الذي يستخدمه أكثر من مليار مستخدم".
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