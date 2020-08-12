رياضة 2020-08-12 | 10:51 863 مشاهدة قرر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، تأجيل التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس اسيا 2023، فيما لم يصدر قراراً بخصوص مسابقة دوري الأبطال.





وكان الاتحاد القاري، حدد الملاعب التي ستقام عليها مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، التي تستأنف فعالياتها الشهر المقبل، بعد توقف دام نحو 5 أشهر، منذ اذار الماضي، بسبب تفشي ونقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن مصادر بالاتحاد الاسيوي، إن "قرار فيفا بتأجيل التصفيات المزدوجة جاء بناء على طلب اتحادات وطنية وليس له علاقة بدوري الأبطال، الذي يقام في موعده المحدد مسبقا في الـ 14 من ايلول المقبل".وكان الاتحاد القاري، حدد الملاعب التي ستقام عليها مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، التي تستأنف فعالياتها الشهر المقبل، بعد توقف دام نحو 5 أشهر، منذ اذار الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتنطلق منافسات دور المجموعات من جديد، خلال الفترة من الـ14 حتى الـ 24 من ايلول، على أن تقام مباريات الدور ثمن النهائي يومي الـ26 والـ27 من الشهر ذاته، ثم تقام مباريات دور الثمانية بعد 3 أيام، قبل أن تُلعب مباريات الدور قبل النهائي يوم الثالث من تشرين الاول المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تأجيل التصفيات الآسيوية.. تعرف على مصير مسابقة دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.