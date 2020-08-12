ونقلت الصحيفة عن ماجد جابر الجذمي، عم اثنين من المفقودين، أن الواقعة حدثت بعد مغرب يوم الخميس الماضي، بعد خروج مجموعة من الشباب في نزهة بأحد جبال "العبادل".
وأشار إلى أن جميع من خرجوا عادوا قبل المغرب عدا أربعة، هم ابنا شقيقه واثنان من زملائهما، مضيفا أنه بعد تأخرهم حاولوا الاتصال بهم إلا أن جميع هواتفهم كانت مقفلة، وآخر ظهور لأحدهم كان عند الساعة السابعة بعد المغرب، فتوجهنا إلى الموقع الذي خرجوا إليه، فوجدنا سيارتين، فيما لم تكن الثالثة موجودة، وهي من نوع جيب أبيض.
وقال الجذمي إنهم تقدموا في اليوم الثاني للحادث ببلاغ للجهات الرسمية عن الاختفاء المفاجئ قبل أن يتم العثور عليهم.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية.. العثور على جثث 4 شبان فقدوا بمنطقة جبلية قبل أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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