لطيفة التونسية توجّه نداء لأصحابها في لبنان

ونقل موقع "الفن"، عن مصادر له في وقت سابق، إنه بعد التضرر الذي تعرضت له الأبنية والناس أيضا في انفجار مرفأ بيروت حاولنا الإطمئنان على كرباج وعلمنا أنه بصحة جيدة ولم يتعرض للأذى.
وأفادت المصادر بوجود الممثل اللبناني الكبير أنطوان كرباج في دار العجزة الخاص بمستشفى الروم في منطقة الأشرفية منذ فترة.
وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، الأسبوع الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.
وقد أودى هذا الانفجار حتى الساعة بحياة 171 شخصا وأصيب أكثر من 6 آلاف شخص.
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