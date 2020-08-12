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لطيفة التونسية توجّه نداء لأصحابها في لبنان

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وكتبت لطيفة عبر حسابها الخاص بـ"تويتر"، "نداء خاص لكل أصحابي الغاليين عليا في بيروت أرجووووووكم ليا طلب خاص لو حد يقدر يعرفلي مكان حبيبي وأستاذي القيمة الكبيرة الفنان الكبير أنطوان كرباج يبعتلي للضرورة عايزة أطمن عليه، رجااااااااء خاص جدااااا".



ونقل موقع "الفن"، عن مصادر له في وقت سابق، إنه بعد التضرر الذي تعرضت له الأبنية والناس أيضا في انفجار مرفأ بيروت حاولنا الإطمئنان على كرباج وعلمنا أنه بصحة جيدة ولم يتعرض للأذى.

وأفادت المصادر بوجود الممثل اللبناني الكبير أنطوان كرباج في دار العجزة الخاص بمستشفى الروم في منطقة الأشرفية منذ فترة.
وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، الأسبوع الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وقد أودى هذا الانفجار حتى الساعة بحياة 171 شخصا وأصيب أكثر من 6 آلاف شخص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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