البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بتحرك 'فوري' لإيقاف 'الاعتداءات' التركية على العراق

أدان رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، الأربعاء، "الاعتداء التركي السافر" على السيادة العراقية، بعد تنفيذ أنقرة هجوماً بطائرة مسيرة استهدف منطقة سيدكان بمحافظة أربيل، مطالبا مجلس الأمن الدولي بتحرك "فوري" لإيقاف تلك "الأعمال العدائية".
وأضاف السلمي أن "هذه الأعمال العدائية السافرة والخروق العسكرية المتكررة التي تقوم بها القوات التركية على الأراضي العراقية تُعد تعدياً خطيراً على سيادة جمهورية العراق، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعدم احترام لعلاقات حُسن الجوار".
وأكد السلمي، "تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع العراق في الحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه ودعمه في كل ما يتخذه من إجراءات وتدابير للدفاع عن سيادته والتصدي لأي اعتداء على أراضيه"، معرباً عن "استعداد البرلمان العربي للعمل مع مجلس النواب العراقي لحشد التأييد والدعم الإقليمي والدولي لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية".
وطالب مجلس الأمن الدولي بـ"التحرك الفوري والعاجل لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على سيادة جمهورية العراق حفاظاً على الأمن والسّلم في المنطقة".
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