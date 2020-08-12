البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بتحرك 'فوري' لإيقاف 'الاعتداءات' التركية على العراق

وقال السلمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه يديه "بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي قامت به الجمهورية التركية بقصف منطقة سيدكان بمحافظة أربيل العراقية بطائرة مسيرة، الأمر الذي أدى إلى قتل وإصابة عدد من قوات حرس الحدود العراقي".وأضاف السلمي أن "هذه الأعمال العدائية السافرة والخروق العسكرية المتكررة التي تقوم بها القوات التركية على الأراضي العراقية تُعد تعدياً خطيراً على سيادة جمهورية العراق، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعدم احترام لعلاقات حُسن الجوار".

وأكد السلمي، "تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع العراق في الحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه ودعمه في كل ما يتخذه من إجراءات وتدابير للدفاع عن سيادته والتصدي لأي اعتداء على أراضيه"، معرباً عن "استعداد البرلمان العربي للعمل مع مجلس النواب العراقي لحشد التأييد والدعم الإقليمي والدولي لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية".



وطالب مجلس الأمن الدولي بـ"التحرك الفوري والعاجل لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على سيادة جمهورية العراق حفاظاً على الأمن والسّلم في المنطقة".