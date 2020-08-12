علاوي يرهن إجراء انتخابات 'نزيهة' بخمسة شروط

رهن رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، الأربعاء، إجراء انتخابات "نزيهة" في العراق، بخمسة شروط من بينها تحقيق "أغلبية وطنية".
وقال علاوي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن "التدخل الدولي وحالات التزوير وتأثير بعض المليشيات الذي شهدته الانتخابات السابقة أخلّ بنزاهتها واستقلاليتها".
ورأى علاوي أنه "لا يمكن إجراء أي انتخابات إلا وفق مفوضية وقانون جديدين، وبنظام بايومتري وأن تتحقق الأغلبية الوطنية، ويتم ضمان نزاهة الانتخابات بنسبة لا تقل عن ٧٠%".
ورأى علاوي أنه "لا يمكن إجراء أي انتخابات إلا وفق مفوضية وقانون جديدين، وبنظام بايومتري وأن تتحقق الأغلبية الوطنية، ويتم ضمان نزاهة الانتخابات بنسبة لا تقل عن ٧٠%".
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