علاوي يرهن إجراء انتخابات 'نزيهة' بخمسة شروط

وقال علاوي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن "التدخل الدولي وحالات التزوير وتأثير بعض المليشيات الذي شهدته الانتخابات السابقة أخلّ بنزاهتها واستقلاليتها".‬

ورأى علاوي أنه "‫لا يمكن إجراء أي انتخابات إلا وفق مفوضية وقانون جديدين، وبنظام بايومتري وأن تتحقق الأغلبية الوطنية، ويتم ضمان نزاهة الانتخابات بنسبة لا تقل عن ٧٠%".

