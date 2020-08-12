ائتلاف العبادي يدعو لتقديم شكوى دولية ضد تركيا ويحذر من 'اللعب المزدوج'

دعا ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الأربعاء، الحكومة إلى تقديم شكوى ضد تركيا لدى مجلس الأمن الدولي، على خلفية ما وصفها بـ"الجريمة السيادية" التي ارتكبتها أنقرة في منطقة سيدكان التابعة لمحافظة أربيل أمس الثلاثاء، فيما حذّر من "اللعب المزدوج والتخادم السياسي".
وأضاف البيان أنه "في الوقت الذي يطالب فيه ائتلاف النصر الحكومة التركية بالالتزام بسياسة حسن الجوار، والتأسيس لعلاقات راسخة متكافئة مع العراق، فإنه يرفض ويدين هذا الاعتداء ويحمّل تركيا جميع ما سيترتب على سياساتها الخاطئة تجاه العراق".
ودعا الائتلاف في بيانه، القوى السياسية والفعاليات الشعبية، إلى "التضامن وتوحيد الجهود للدفاع عن كرامة وسيادة الدولة"، محذراً في الوقت ذاته من "اللعب المزدوج والتخادم السياسي الذي يمرر الأجندات الإقليمية على حساب المصالح والسيادة العراقية".
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