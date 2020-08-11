الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2020

رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2020 بمقدار 40 ألف برميل يوميا، وتتوقع الآن هبوطا قدره 8.11 مليون برميل يوميا مقارنة بـ2019.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يهبط بمقدار 990 ألف برميل يوميا في 2020 إلى 11.26 مليون برميل يوميا.
وهذا الهبوط أكثر حدة من تقديراتها السابقة لانخفاض قدره 600 ألف برميل يوميا.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الآن أن ينخفض استهلاك الولايات المتحدة من المنتجات النفطية بمقدار مليوني برميل يوميا إلى 18.46 مليون برميل يوميا في 2020، بانخفاض طفيف عن توقعاتها السابقة لهبوط قدره 2.12 مليون برميل يوميا.
وما تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، تليها في الوفيات البرازيل والمكسيك، وفي الإصابات البرازيل والهند.
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