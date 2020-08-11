سقوط صاروخ قرب احدى بوابات المنطقة الخضراء

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بسقوط صاروخ قرب احدى بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صاروخاً نوع كاتيوشا سقط بالقرب من احدى بوابات المنطقة الخضراء وتحديداً قرب فلكة المعلق"، مشيراً الى أن "خبير المتفجرات توجه الى مكان الحادث".
وتشهد المنطقة الخضراء بين فترة واخرى سقوط صواريخ تطلق من مناطق عدة في العاصمة بغداد.
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