الصحة: لم تكتمل المعلومات النهائية حول اللقاح حتى الآن

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، أن اللقاح الذي اعلنت عنه روسيا اليوم جديد ولم تكتمل المعلومات النهائية حوله حتى الآن.



ونقلت وكالة الانباء العراقية عن وزارة الصحة قولها، "ندرس مع منظمة الصحة العالمية مضمونية وفعالية اللقاح الروسي الجديد لمواجهة كورونا"، مشيرة الى ان "اللقاح جديد ولم تكتمل المعلومات النهائية حوله حتى الآن".

Advertisements

واشارت الوزارة الى انه "لا يمكن استعمال أي لقاح إذا لم يقر من قبل منظمة الصحة العالمية".

واعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها ستبدأ إنتاج لقاح كورونا "سبوتنيك" في ايلول المقبل، فيما أشارت إلى أن 20 دولة قدمت طلبات للحصول اللقاح المضاد للفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19".