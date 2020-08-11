متحدث حكومي: سيتم تعيين امين جديد للعاصمة بغداد

اعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء، الثلاثاء، أنه سيتم تعيين امين جديد للعاصمة بغداد بدلاً من الامين الحالي ذكرى علوش.

وقال احمد ملا طلال في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "رئيس الوزراء سيقوم بتعيين امين جديد للعاصمة بغداد"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأكدت أمانة بغداد، قبل ايام، استمرار الأمينة ذكرى علوش بعملها حتى منتصف الشهر الحالي.