التربية تؤكد استمرار امتحانات الطلبة 'الخارجيين' خلال ايام الحظر الشامل

أكدت وزارة التربية، الثلاثاء، استمرار امتحانات الطلبة "الخارجيين" خلال ايام الحظر الشامل. وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "امتحانات الدراسة الاعدادية للطلبة الخارجيين (الدور التمهيدي) مستمرة استناداً لموافقة مجلس الوزراء الذي جاء فيها استثناء الطلبة الممتحنين والمراقبين ومدراء المراكز الامتحانية والمشرفين من الحظر الشامل".



وأضافت الوزارة أن "مجلس الوزراء وافق اليوم على استمرار الامتحانات خلال ايام الحظر الشامل (الخميس والسبت) وبحسب الجدول المنشور في مواقعها الرسمية"، داعيةً الطلبة الى "مواصلة مشوارهم العلمي والمثابرة من اجل تحقيق افضل النتائج".

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