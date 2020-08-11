تجدد ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم تسجيل 1521 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتصدرت الرياض المدن بالإصابات الجديدة بواقع 101 إصابة، تليها مكة بـ 88 إصابة".

وأشارت في تقريرها اليومي حول مستجدات الأوضاع بشأن كورونا في المملكة، إلى أن "إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 291468 إصابة منذ انتشار الفيروس في البلاد"



وأكدت الوزارة أن "عدد الحالات النشطة يبلغ حاليا 33117 حالة، تشمل 1821 حالة حرجة".

وسجلت السعودية 1640 حالة تعاف جديدة ليصبح مجموع الحالات المتعافية في المملكة 255118 حالة، بنسبة شفاء تبلغ 87.52%.

ولفت تقرير وزارة الصحة إلى تسجيل المملكة 34 حالة وفاة جديدة جراء الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجمل الوفيات إلى 3233 حالة وفاة

