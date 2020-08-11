تجدد ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية

ارتفعت إصابات فيروس كورونا الجديدة المسجلة في السعودية، اليوم الثلاثاء، إلى 1521 حالة إصابة جديدة، مقارنة مع 1257 إصابة سجلت بالأمس.
وأشارت في تقريرها اليومي حول مستجدات الأوضاع بشأن كورونا في المملكة، إلى أن "إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 291468 إصابة منذ انتشار الفيروس في البلاد"
وأكدت الوزارة أن "عدد الحالات النشطة يبلغ حاليا 33117 حالة، تشمل 1821 حالة حرجة".
وسجلت السعودية 1640 حالة تعاف جديدة ليصبح مجموع الحالات المتعافية في المملكة 255118 حالة، بنسبة شفاء تبلغ 87.52%.
ولفت تقرير وزارة الصحة إلى تسجيل المملكة 34 حالة وفاة جديدة جراء الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجمل الوفيات إلى 3233 حالة وفاة
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