دولة اوروبية تمدد حظر التجمعات العامة حتى 30 تشرين الاول المقبل

وقال كاستيكس في مؤتمر صحفي، إن وضع فيروس كورونا في فرنسا يسير ‭‭"‬‬في الطريق الخطأ" منذ أسبوعين.

وأمس الاثنين، سجلت فرنسا أول زيادة يومية ملحوظة في عدد المصابين في المستشفيات بـ"كوفيد-19" منذ نهاية العزل العام الصارم الذي كانت تفرضه.



وبحسب بيانات لجامعة "جونز هوبكنز، فقد وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 239 ألفا و349 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت باريس.