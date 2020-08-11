دولة اوروبية تمدد حظر التجمعات العامة حتى 30 تشرين الاول المقبل

قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا ستمدد حظر التجمعات العامة لأكثر من 5000 شخص حتى 30 أكتوبر، في ظل تواصل ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد بشكل كبير.
وقال كاستيكس في مؤتمر صحفي، إن وضع فيروس كورونا في فرنسا يسير "في الطريق الخطأ" منذ أسبوعين.
وأمس الاثنين، سجلت فرنسا أول زيادة يومية ملحوظة في عدد المصابين في المستشفيات بـ"كوفيد-19" منذ نهاية العزل العام الصارم الذي كانت تفرضه.
وبحسب بيانات لجامعة "جونز هوبكنز، فقد وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 239 ألفا و349 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت باريس.
وأمس الاثنين، سجلت فرنسا أول زيادة يومية ملحوظة في عدد المصابين في المستشفيات بـ"كوفيد-19" منذ نهاية العزل العام الصارم الذي كانت تفرضه.
وبحسب بيانات لجامعة "جونز هوبكنز، فقد وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 239 ألفا و349 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت باريس.
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