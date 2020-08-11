مهاجم بلجيكي ينضم للدوري العراقي

2020-08-11 | 17:11
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اعلن نادي الديوانية الرياضي، ضم مهاجم بلحيكي لتعزيز صفوف فريقه الكروي في الموسم المقبل.
وذكر النادي في بيان ان "حسين علي كريم العنكوشي رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية الرياضي، يعلن التعاقد مع المهاجم الدولي البلجيكي نيثان كاباسيلي موامبا لتمثيل الأحمر الديواني".
موامبا سبق وأن مثل منتخبات بلجيكا تحت سن"16,17,18,19,21" عام واندية اندرلخت البلجيكي وتورينو الإيطالي ويونيون السويسري وغازي عنتاب التركي.
يذكر ان اللاعب الاسمر يبلغ من العمر 26 عاماً.
موامبا سبق وأن مثل منتخبات بلجيكا تحت سن"16,17,18,19,21" عام واندية اندرلخت البلجيكي وتورينو الإيطالي ويونيون السويسري وغازي عنتاب التركي.
يذكر ان اللاعب الاسمر يبلغ من العمر 26 عاماً.
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