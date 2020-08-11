مهاجم بلجيكي ينضم للدوري العراقي

رياضة 2020-08-11 | 17:11 1,434 مشاهدة اعلن نادي الديوانية الرياضي، ضم مهاجم بلحيكي لتعزيز صفوف فريقه الكروي في الموسم المقبل. وذكر النادي في بيان ان "حسين علي كريم العنكوشي رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية الرياضي، يعلن التعاقد مع المهاجم الدولي البلجيكي نيثان كاباسيلي موامبا لتمثيل الأحمر الديواني". موامبا سبق وأن مثل منتخبات بلجيكا تحت سن"16,17,18,19,21" عام واندية اندرلخت البلجيكي وتورينو الإيطالي ويونيون السويسري وغازي عنتاب التركي.



يذكر ان اللاعب الاسمر يبلغ من العمر 26 عاماً. يذكر ان اللاعب الاسمر يبلغ من العمر 26 عاماً.

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