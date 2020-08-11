أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن مقتل آمري لواء وفوج بقصف تركي في منطقة سيدكان.

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "اعتداء تركي سافر مِن خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان". وأضافت أن "القصف تسبب باستشهاد آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الاولى وامر الفوج الثالث/ اللواء الثاني وسائق العجلة".



وكان مصدر امني قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، بتعرض اجتماع لحرس الحدود وحزب العمال الكردستاني لقصف تركي شمال اربيل. وكان مصدر امني قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، بتعرض اجتماع لحرس الحدود وحزب العمال الكردستاني لقصف تركي شمال اربيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاعلام الامني تعلن مقتل آمري لواء وفوج بقصف تركي في منطقة سيدكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.