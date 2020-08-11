'فيفا' يدرس مقترح تأجيل تصفيات كأس العالم الى 2021

رياضة 2020-08-11 | 14:30 217 مشاهدة يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مقترح تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 الى العام المقبل. ومن المقرر ان تقام تصفيات آسيا والقارات الأخرى خلال شهري تشرين الأول والثاني المقبلين. وقال رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي خلال اجتماعه بممثلي اندية الدوري الممتاز، إن "الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس مقترح تأجيل مباريات تصفيات آسيا الى العام المقبل".



وأضاف ان "الاتحاد الدولي درس هذه الامكانية بسبب استمرار جائحة

وأضاف ان "الاتحاد الدولي درس هذه الامكانية بسبب استمرار جائحة كورونا في اغلب بلدان العالم ومن المؤمل ان يصدر قراره النهائي خلال يومين". المحرر: محمد خليل

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