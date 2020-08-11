20 دولة تحجز مليار جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا

أعلن رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل ديمترييف،الثلاثاء أن 20 دولة أجنبية طلبت مسبقاً "أكثر من مليار جرعة" من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.
وأوضح رئيس الصندوق المشارك في تطوير اللقاح أن الانتاج الصناعي سيبدأ في (أيلول) المقبل.
وقال ديمترييف "أُطلق على اللقاح "سبوتنيك في"، تيمّناً باسم القمر الصناعي السوفياتي سبوتنيك، أول مركبة فضائية وضعت في المدار، و"في" أول حرف من كلمة لقاح في عدة لغات أجنبية".
وأكدت روسيا، الثلاثاء، أنها ستبدأ إنتاج لقاح كورونا الروسي "سبوتنيك" في سبتمبر المقبل، فيما أشارت إلى أن 20 دولة قدمت طلبات للحصول اللقاح المضاد للفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19".
ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أن وزارة الصحة الروسية وافقت على اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد، وأن ابنته أخذت اللقاح.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن لقاح كورونا أصبح جاهزا، كما أشار إلى أن ابنته أخذت اللقاح الجديد، كدليل على ثقته الكبيرة بفاعلية وسلامة اللقاح.
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