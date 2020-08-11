محكمة السليمانية تصدر حكماً بالاعدام على رجل حرق زوجته وثلاثة من اطفاله

افاد مصدر قضائي في السليمانية، الثلاثاء، بأن محكمة المحافظة اصدرت حكماً بالاعدام على رجل حرق زوجته وثلاثة من اطفاله.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "محكمة السليمانية اصدرت حكما بالاعدام على رجل اقدم عام 2018 على حرق زوجته وثلاثة من اطفاله بمنطقة اسودة بقضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القضية معروفة باسم "سيوه قادر" نسبة الى اسم الزوجة".
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