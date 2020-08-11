وفيات كورونا عربياً.. العراق يتصدر ومصر ثانياً والسعودية ثالثاً



كشفت إحصائية، اليوم الثلاثاء، تصدر العراق قائمة الدول العربية في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ، ثم جاءت مصر ثانيا والسعودية ثالثا. وتصدر العراق حتى العاشر من أغسطس الحالي البلدان العربية بـ5464 حالة وفاة، واحتلت مصر المركز الثاني بـ5035 وفاة، ثم السعودية بـ3199 وفاة. وجاءت جزر القمر في آخر القائمة بسبع وفيات، ثم الأردن بـ11 وفاة فقط.

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