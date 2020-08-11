واضافت "انها سجلت هذا اليوم (2312) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 204
بغداد / الكرخ 510
مدينة الطب 60
النجف الأشرف 62
السليمانية 46
أربيل 95
دهوك 30
كربلاء 262
كركوك 63
ديالى 83
واسط 142
البصرة 123
ميسان 52
بابل 208
الديوانية 94
ذي قار 65
الأنبار 29
نينوى 88
صلاح الدين 96
واوضحت الوزارة، ان "الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 3396 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 273
بغداد الكرخ 123
مدينة الطب 90
النجف 244
السليمانية 167
أربيل 398
دهوك 88
كربلاء 278
كركوك 222
ديالى 107
واسط 117
البصرة 426
ميسان 188
بابل 124
الديوانية 113
ذي قار 119
الأنبار 34
المثنى 106
نينوى 122
صلاح الدين 57
واشارت الوزارة، الى ان "الوفيات 67 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 3
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 4
النجف 2
السليمانية 4
أربيل 9
كربلاء 2
كركوك 8
ديالى 3
واسط 3
البصرة 8
ميسان 1
بابل 8
الديوانية 3
ذي قار 1
المثنى 3
نينوى 1
وبينت ان "مجموع الشفاء : 112102 ( نسبة الشفاء 71,5 %)
مجموع الأصابات : 156995
الراقدين الكلي: 39362
الراقدين في العناية المركزة: 545
مجموع الوفيات: 5531
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل 3396 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 2312 مصاباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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