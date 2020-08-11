العراق يسجل 3396 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 2312 مصاباً

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص ( 18901) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1183950 )".واضافت "انها سجلت هذا اليوم (2312) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 204بغداد / الكرخ 510مدينة الطب 60النجف الأشرف 62السليمانية 46أربيل 95دهوك 30كربلاء 262كركوك 63ديالى 83واسط 142البصرة 123ميسان 52بابل 208الديوانية 94ذي قار 65الأنبار 29نينوى 88صلاح الدين 96

واوضحت الوزارة، ان "الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 3396 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 273

بغداد الكرخ 123

مدينة الطب 90

النجف 244

السليمانية 167

أربيل 398

دهوك 88

كربلاء 278

كركوك 222

ديالى 107

واسط 117

البصرة 426

ميسان 188

بابل 124

الديوانية 113

ذي قار 119

الأنبار 34

المثنى 106

نينوى 122

صلاح الدين 57

واشارت الوزارة، الى ان "الوفيات 67 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 3

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 4

النجف 2

السليمانية 4

أربيل 9

كربلاء 2

كركوك 8

ديالى 3

واسط 3

البصرة 8

ميسان 1

بابل 8

الديوانية 3

ذي قار 1

المثنى 3

نينوى 1

وبينت ان "مجموع الشفاء : 112102 ( نسبة الشفاء 71,5 %)

مجموع الأصابات : 156995

الراقدين الكلي: 39362

الراقدين في العناية المركزة: 545

مجموع الوفيات: 5531