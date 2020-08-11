غداً.. العراق يحتفي بيوم الشباب العالمي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الثلاثاء، إنهاء جميع التحضيرات للاحتفال بمناسبة يوم الشباب العالمي في جميع محافظات البلاد.



وقال مدير اعلام الوزارة موفق عبد الوهاب في حديث لـ الخليج 365، إن "وزارة الشباب والرياضة، تحتفي يوم غد الأربعاء، بمناسبة يوم الشباب العالمي وستكون هذه المناسبة مميزة بكل شيء هذا العام حيث وضعنا برنامجاً متكاملاً يتضمن فعاليات وأنشطة في جميع محافظات العراق بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة فضلاً عن دوائر الوزارة الرئيسة التي ستقوم بتنفيذ فعاليات عدة بالإضافة إلى برامجها حوارية لمدة 10 ساعات متواصلة في المحافظات وتوقيتاتها وفق برنامج تم إعداده مسبقاً".



وأضاف عبد الوهاب، أن "يوم الشباب هو يوم عالمي منذ أن أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1965 والجميع يعي دور الشباب وأهميتهم في بناء المجتمع لذلك في كل عام يحصل تقصير من ناحية الإعلام في تسليط الأضواء على هذه المناسبة وهذه السنة ارتأينا بالتنسيق مع القنوات ووسائل الإعلام، إلى أن تكون لهم مشاركة في الاحتفال مع أهمية وضرورة الحفاظ على إجراءات السلامة والوقاية والتباعد الاجتماعي".