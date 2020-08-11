2020-08-11 | 13:49
549 مشاهدة
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الثلاثاء، إنهاء جميع التحضيرات للاحتفال بمناسبة يوم الشباب العالمي في جميع محافظات البلاد.
وقال مدير اعلام الوزارة موفق عبد الوهاب في حديث لـ الخليج 365، إن "وزارة الشباب والرياضة، تحتفي يوم غد الأربعاء، بمناسبة يوم الشباب العالمي وستكون هذه المناسبة مميزة بكل شيء هذا العام حيث وضعنا برنامجاً متكاملاً يتضمن فعاليات وأنشطة في جميع محافظات العراق بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة فضلاً عن دوائر الوزارة الرئيسة التي ستقوم بتنفيذ فعاليات عدة بالإضافة إلى برامجها حوارية لمدة 10 ساعات متواصلة في المحافظات وتوقيتاتها وفق برنامج تم إعداده مسبقاً".
وأضاف عبد الوهاب، أن "يوم الشباب هو يوم عالمي منذ أن أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1965 والجميع يعي دور الشباب وأهميتهم في بناء المجتمع لذلك في كل عام يحصل تقصير من ناحية الإعلام في تسليط الأضواء على هذه المناسبة وهذه السنة ارتأينا بالتنسيق مع القنوات ووسائل الإعلام، إلى أن تكون لهم مشاركة في الاحتفال مع أهمية وضرورة الحفاظ على إجراءات السلامة والوقاية والتباعد الاجتماعي".
وأضاف عبد الوهاب، أن "يوم الشباب هو يوم عالمي منذ أن أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1965 والجميع يعي دور الشباب وأهميتهم في بناء المجتمع لذلك في كل عام يحصل تقصير من ناحية الإعلام في تسليط الأضواء على هذه المناسبة وهذه السنة ارتأينا بالتنسيق مع القنوات ووسائل الإعلام، إلى أن تكون لهم مشاركة في الاحتفال مع أهمية وضرورة الحفاظ على إجراءات السلامة والوقاية والتباعد الاجتماعي".
كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. العراق يحتفي بيوم الشباب العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.