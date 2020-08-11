بالأسلحة المتوسطة والثقيلة .. نزاع عشائري يثير هلعاً في البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الثلاثاء، باندلاع نزاع عشائري في المحافظة استخدمت خلاله أسلحة ثقيلة ومتوسطة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع في منطقة حي الحسين بمحافظة البصرة استخدمت فيه أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وذلك على خلفية مقتل شخص من إحدى عشائر المحافظة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مناشدات عديدة صدرت من المواطنين لغرض تدخل القوات الأمنية في فض النزاع الذي أثار هلعاً كبيراً".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مناشدات عديدة صدرت من المواطنين لغرض تدخل القوات الأمنية في فض النزاع الذي أثار هلعاً كبيراً".
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