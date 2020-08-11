بالفيديو: هيفاء وهبي تغني بحزن لبيروت... 'ارجعي'

يبدو أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لم تتمكن من تخطي تبعات الانفجار الكارثي الذي وقع الثلاثاء الماضي في مرفأ بيروت وتسبب في مأساة كبيرة للبلاد، حيث عبّرت عن حزنها الشديد بأغنية أدّتها بصوتها. وشاركت هيفاء متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع صوتي لها وهي تغنّي أغنية "سكروا الشوارع" للنجمة القديرة فيروز، واكتفت بالتعليق عليه: "بيروت"، مع "ايموجي" لقلب مكسور. وكانت النجمة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق عن تعرض منزلها القريب من المرفأ لأضرار كبيرة بسبب الانفجار وإصابة العاملة المنزلية لديها، مؤكدة أن كل هذه الأمور يمكن تعويضها، ولكن الأصعب ما تمر به البلاد.



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