قائد الشرطة الاتحادية: قطعاتنا مراقبة بالكاميرات وهناك توصيات بالتعامل الحسن مع المتظاهرين

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن البطاط قوله، إن "العاصمة بغداد من ضمن المحافظات الأكثر هدوءاً واستقراراً ولا وجود لأي شيء يهدد أمن المواطنين"، مبيناً أن "إجراءات قانونية قوية رادعة بحق من يتسبب بالعبث بأمن المواطنين أو الإساءة لهم".وأشار إلى أن "هناك توصيات من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، تخصّ حقوق الإنسان والتعامل الحسن مع المتظاهرين، وعدم حمل الأسلحة واستخدامها إطلاقاً"، مؤكداً "مراقبة القطعات الأمنية عبر الكاميرات عن أي خلل أو تقصير".

ولفت البطاط إلى أن"قانون العفو عالج المفسوخة عقودهم، ولم يعالج ملف الهاربين"، مؤكدا "إكمال إجراءات الهاربين بشقيها القانونيّ والإداري".