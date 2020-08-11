خلال اسبوع.. احتراق سبع خيام في كبرتو بدهوك

اعلنت مفوضية حقوق الانسان، الثلاثاء، عن احتراق سبع خيام في مخيم كبرتو بدهوك خلال اسبوع.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "حريقا نشب في مخيم كبرتو للنازحين بمحافظة دهوك بسبب تماس كهربائي ادى الى حرق خيمتين مساء يوم ١٠ اب دون تسجيل اضرارا بشرية".

Advertisements

واضاف الغراوي ان "هذا الحريق هو الثاني خلال اسبوع حيث نشب حريق سابق في نفس المخيم ادى الى احتراق خمس خيم حيث تمت السيطرة على الحريق من قبل فرق الدفاع المدني في دهوك وتم نقل العوائل التي تعرضت خيمهم للضرر الى خيم جديدة وفي الصباح الباكر وتم تجهيزهم بالمعونات الغذائية والصحية من قبل ادارة فرع وزارة الهجرة والمهجرين في دهوك".

وتابع الغراوي ان "تكرار الحرائق واستمرار المعاناة الانسانية للنازحين واصابة عدد منهم بفايروس كورونا وقلة المساعدات المقدمة لهم يدعو الى مطالبة الحكومة بغلق كافة المخيمات واعادة النازحين طوعا الى مناطقهم وتقديم كافة المساعدات لهم".