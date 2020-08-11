توجيه من التربية لإدارات المدارس الأهلية بشأن دوام طُلابها

وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، الثلاثاء، إدارات المدارس الأهلية في المحافظات كافة بعدم مخالفة التعليمات الوزارية الخاصة ببدء الدوام الرسمي، مهدداً بـ"سحب إجازات" المدارس المخالفة.



وقال الدليمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الوزارة ستقوم بسحب الإجازة الممنوحة للمدارس الأهلية ورياض الأطفال ومعاهد التقوية، في حال مخالفتها للتعليمات الوزارية المنصوص عليها، والإيعاز إلى طلبتها بالدوام أو أي شكل من أشكال تواجدهم في المدارس، وتحت أي ذريعة كانت، فضلاً عن الالتزام بشروط ومقررات وزارة الصحة ولجنة الصحة والسلامة الوطنية".



وأضاف أن "الدوام الرسمي للعام الدراسي المقبل 2020 - 2021، في المدارس الحكومية والأهلية سيتم تحديد موعد انطلاقهُ في الأيام المقبلة بشكل يتناسب مع الموقف الوبائي للبلد".

