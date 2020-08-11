نصيف تهاجم الخطيب: كان الأجدر تسليم نفسك للقضاء بدلاً من 'البكاء'

وقالت نصيف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "بعد أن طالبنا مرارا وتكرارا طيلة السنوات الماضية باستعادة عقارات الدولة من الوزراء والمسؤولين الذين يشغلونها بغير حق، تمت المباشرة أخيراً باسترجاع هذه العقارات في خطوة تستحق الدعم والثناء والتقدير".وأضافت أن "الأجدر بوزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب بدلاً من البكاء في تغريداته، أن يسلم نفسه للقضاء على خلفية قيامه بتعيين ٨٩ ألف شخص بصيغة عقد في مخالفة قانونية وبدون وجود غطاء مالي مع شبهات بشأن قيام ضعاف النفوس بإجبار طالبي التعيين على دفع رشوة مقابل تعيينهم، وكل ذلك أشار إليه ديوان الرقابة المالية، بالإضافة إلى صفقات الفساد التي أبرمت في عهده والتي أحيلت إلى هيئة النزاهة".

ودعت نصيف، الحكومة، إلى "وضع اليد على كافة متعلقات وزير الكهرباء السابق ومنعه من السفر إلى حين إكمال الإجراءات القانونية بحقه، مع ضرورة إسراع هيئة النزاهة بإجراءاتها بشأن القضايا التي تورط فيها".



وكان الخطيب نشر أمس الاثنين، تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها إن قوة مسلحة "تدّعي" أنها من مكتب رئيس الوزراء، "اقتحمت" منزله ومعها أمر إخلاء "دون إبراز الأمر أو أي أوراق قانونية"، على حد تعبيره.