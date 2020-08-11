'تخبط وفوضى'.. برلماني ينتقد أداء وزارة الصناعة ويهدد بموقف 'أشد حزماً'

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إن "وزارة الصناعة والمعادن ورغم الاهتمام البرلماني في محاولة تنشيطها وإصدار العديد من القرارات البرلمانية لتحريك عجلة عملها الا أن من يتصدى لدفة المسؤولية في تلك الوزارة ما زالوا يعيشون حالة سبات دون تنشيط لواقع هذا القطاع المهم والحيوي".وأشار إلى أن "العراق يعيش أزمة اقتصادية ومالية نتيجة اعتماده على مورد واحد وهو النفط، في وقت أن القطاع الصناعي يمثل العصب الحيوي بكل دول العالم وعنصر القوة فيها، لكن في العراق نجده عامل ضعف واستنزاف لموارد الدولة".

وأضاف العقابي، أن "وزارة الصناعة والمعادن، التي من المفترض أن تعمل بالاكتفاء الذاتي وأن تكون مورداً إضافياً لخزينة الدولة، لم يقدم كل من تصدى للمسؤولية فيها، أي نجاح وما زالت بأغلب مؤسساتها الانتاجية تراوح في مكانها وتنتظر الرواتب من خزينة الدولة".



وتابع قائلاً، "في حال استمرت حالة التخبط واللا مسؤولية في عمل الوزارة ومسؤوليها فسيكون لنا موقف أشد حزماً وقوة داخل قبة البرلمان تجاه واقع الوزارة الحالي بغية إنهاء حالة الفوضى والتراجع اللا مقبول في عمل هذا القطاع المهم جداً".