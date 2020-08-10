ضربات تركية تقتل سبعة مقاتلين في كردستان العراق

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قتل سبعة مقاتلين أكراد ينتمون إلى حزب الحياة الحرة القريب من حزب العمال الكردستاني، وذلك في غارات جوية نفذتها تركيا على مواقعهم في كردستان العراق.

السليمانية: أعلن فصيل كردي قريب من حزب العمال الكردستاني الإثنين مقتل سبعة من مقاتليه واثنين من مناصريه في ضربات تركية في كردستان العراق. وأكد حزب الحياة الحرة الكردستاني، وهو جناح حزب العمال للأكراد الإيرانيين المعارضين للنظام في طهران وله قواعد في كردستان العراق، أن القتلى سقطوا في هجوم تركي "عبر طائرات حربية في 7 يوليو".

جاء في بيان للحزب حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه: "خلال الفترة الفائتة شنت الدولة التركية هجومين على منطقة شارباجير (90 كلم شمال السليمانية)، حيث أن الهجوم الأول جرى في 4 أغسطس من خلال طائرة بدون طيار بالقرب من جبل اسوس، ولم يسفر عن خسائر بالأرواح لكنه ألحق حرائق وخسائر مادية بحقول المنطقة".

أضاف البيان: "بينما جاء الهجوم الآخر بطائرات حربية يوم 7 يوليو على جبل بالوسة، وأسفر عن استشهاد 7 مقاتلين في الوحدات ومواطنين اثنين".

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وضع غير مستقر

تعيش إربيل عاصمة كردستان العراق وضعًا غير مستقر. من جهة، يعتبر إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي امتدادًا طبيعيًا لمنطقة الحكم شبه الذاتي للأكراد في سوريا ومثالًا يحتذى بالنسبة للأكراد في تركيا وإيران من جهة، ومن جهة أخرى، يعد مسرحًا للقصف الذي يستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني وحلفاءه السوريين والعراقيين على الأرض.

رغم احتجاجات السلطات العراقية، تواصل أنقرة شن عمليات عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة "إرهابية". وفي أواسط يونيو، أطلقت أنقرة عملية "مخالب النمر" العسكرية في كردستان العراق، وشنّت خلالها ضربات جوية كما نفّذت عمليات إنزال لوحدات خاصة للعمل على الأرض. وقُتل خمسة مدنيين على الأقل في هذه العمليات في كردستان العراق في حين أعلنت أنقرة مقتل اثنين من جنودها وحزب العمال أحد عناصره.

بدأ حزب العمال تمردًا انفصاليًا في تركيا في عام 1984، وتسبب النزاع بين السلطات التركية والمقاتلين الأكراد بسقوط أكثر من 40 ألف قتيل، بينهم عدد كبير من المدنيين.