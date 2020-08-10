العراق: الإصابات بكورونا تتجاوز 150 ألفاً والوفيات 5 آلاف

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"الخليج 365" من لندن: سجل العراق الاحد اصابات جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز مجموعها في البلاد 150الفا ووفيات زادت من عدد الحالات لتتجاوز5 الاف وفاة.. بينما سجل اقليم كردستان اعلى وفيات بالفيروس خلال 24 ساعة.

واعلنت وزارة الصحة العراقية انها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 82 حالة وفاة ليبلغ مجموع الوفيات5392 وتسجيل 2726 اصابة بفيروس كورونا المستجد ليتجاز مجموع الأصابات 150115 اصابة.

واضافت الوزارة انه تم ايضا تسجيل 2271 حالة شفاء ليبلغ مجموع حالات الشفاء 107775 حالة فيما هناك الان 36948 مصابا راقدون في المستشفيات بينهم 551 في العناية المركزة.

ومن جهته قال وكيل وزارة الصحة الأحد أن أغلب المحافظات العراقية لاتزال تسجل ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا معتبرا أن العراق لا زال في المرحلة الأولى من الجائحة.

واشار حازم الجميلي في تصريح صحافي الى إن الموقف الوبائي اليومي لكورونا لا زال يسجل أعداداً كبيرة تتجاوز الثلاثة الآف إصابة وهو مايؤكد عدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية للوقاية من الفيروس وبشكل غير جيد . واضاف أن العراق ما زال في المرحلة الأولى من الجائحة ولم يصل إلى قمتها.

أكبر حصيلة وفيات في اقليم كردستان

والاحد سجل اقليم كردستان العراق بمحافظاته الاربع اعلى حالات وفيات في يوم واحد بلغت 17 حالة 10 منها في اربيل وحدها اضافة الى 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في الاقليم في بيان إن الإصابات توزعت في كل من أربيل 285، السليمانية، 56، كرميان 25، دهوك 160، حلبجة 16. واشارت الى انه قد شفي 141 من المصابين منهم 86 في أربيل و27 في كرميان، 20 في دهوك و8 في حلبجة.

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كما توفي 17 مصاباً بفيروس كورونا في الاقليم 10 منهم في أربيل و5 في السليمانية 1 في كرميان، 1 في حلبجة.

وبهذا يصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان الى 17039 مصابا شفي منهم 10143 وتوفي 648 فيما لا يزال 6248 يرقدون في المستشفيات لتلقي العلاج.

ومن جهتها أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تمديد حظر التجول الجزئي بسبب تفشي الوباء حتى الخامس عشر من الشهر الحالي يوميا من التاسعة والنصف مساء إلى السادسة صباحا.

وقالت اللجنة في بيان إنها "قررت تمديد حظر التجوال الجزئي لغاية 15 من الشهر الحالي وشمول أيام الخميس والجمعة والسبت بالحظر التام".. مشيرة الى أن "النظر بالحظر الجزئي سيعاد بعد تاريخ الـ15 من الشهر الحالي"

كما قررت أن "يكون الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة بنسبة 25 بالمئة ومنح الوزارات صلاحيات تقدير الحاجة . وكانت الحكومة قد قررت، في 26 تموز يوليو الماضي فرض حظر التجوال الشامل لأيام عيد الأضحى لمدة 9 أيام انتهت اليوم.

وحذرت وزارة الصحة العراقية من احتمال تفشي واسع لوباء كورونا في البلاد بسبب عدم التزام المواطنين بالاجراءات الصحية موضحة ان هذا التهاون تسبب فعلا بزيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة.

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