الإعلان عن إنشاء مراكز تنسيق عسكرية بين بغداد واربيل

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"الخليج 365" من لندن: كشف المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي الأحد عن مباشرة قيادة القوات العراقية المشتركة وقوات البيشمركة الكردية بانشاء مراكز تنسيق عسكرية مشتركة لمواجهة خلايا داعش وضبط الحدود مع دول مجاورة لمنع تسلل العناصر الارهابية.

واشار اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى التوصل لاتفاق تعاون عسكري مشترك بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في اربيل، يقضي بتبادل المعلومات الاستخبارية وملاحقة خلايا تنظيم داعش وشغل الفراغ العسكري في بعض المدن والمحافظات العراقية.

وأضاف المتحدث العسكري في تصريحات لوسائل اعلام محلية أن "هناك اجتماعات وتفاهمات أمنية مشتركة بين قيادة العمليات المشتركة وقوات حرس حدود إقليم كردستان تتركز على بحث التعاون والتنسيق في ما يتعلق بالقيام بعمليات عسكرية مشتركة في بعض المناطق التي تؤشر فيها معلومات استخبارية عن وجود خلايا لفلول عصابات داعش، فضلاً عن تبادل المعلومات الاستخباراتية في مجال مكافحة الارهاب والتهديدات الامنية المختلفة لا سيما ما يتعلق بضبط الحدود وخاصة مع سوريا لمنع تسلل العناصر الارهابية.

تنسيق مشترك

وأضاف أنّ "الاتفاقات تمخضت عن إنشاء مراكز تنسيق مشترك بين قيادة العمليات المشتركة والاجهزة الامنية في اقليم كردستان، تضم عدداً من الضباط من ممثلي الجيش العراقي وحكومة الاقليم للتنسيق وتبادل المعلومات الاستخبارية ومتابعة خلايا عصابات داعش الارهابية, إضافة الى ملء الفراغات الامنية في بعض المدن.

وأوضح أنَّ "المناطق التي يتم فيها التعاون المشترك بين الجيش والبيشمركة تبدأ من محافظتي ديالى وكركوك (شمال شرق) ومناطق الأخرى تم رصد نشاط لخلايا داعش فيها تهدد جميع المناطق بما فيها مناطق اقليم كردستان.

وبين اللواء رسول ان الحكومة العراقية تركز على قضية ضبط الحدود وخاصة مع سوريا، مشيراً إلى وضع خطة من قبل قيادة العمليات المشتركة ووزارتي الداخلية والدفاع للاستمرار بتدعيم الملف الحدودي وتزويده بتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة.

ونوه الى ان "العمليات العسكرية التي تنفذ حاليا مستمرة لا سيما ضمن حدود قيادة عمليات الانبار والجزيرة وغرب نينوى بهدف منع تسلل الارهابيين باتجاه الاراضي العراقية إضافة الى الاستمرار بتعقب وملاحقة بقايا عخلايا داعش والقضاء عليها.

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الكشف عن مناطق نشاط خلايا داعش

من جهته كشف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي عن مناطق انتشار تنظيم داعش في البلاد، موضحاً أنه يستخدم الوديان الوعرة والسلاسل الجبلية في حزام بغداد وديالى وكركوك شمالا.

واوضح الساعدي ان نشاط داعش يتركز حاليا في منطقتين ينشط فيهما الأولى هي المنطقة العازلة بين قوات الجيش وقوات البيشمركة والثانية هي المناطق باتجاه خانقين بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد حيث يستخدمها لتنفيذ عملياته الارهابية.

وقال ان جهاز مكافحة الارهاب وضع استراتيجية جديدة لمواجهة الارهاب تتضمن المنع والوقاية، مبينا انه خلال الشهر الماضي تم اعتقال 23 مقاتلا ينتمي لداعش في العراق. وأشار إلى "استمرار العمليات وبتنسيق عالي المستوى مع الأجهزة الأمنية كافة للقضاء على الخلايا الإرهابية الموجودة في البلاد".

واليوم الأحد أعلنت عمليات صلاح الدين عن قتل عناصر لداعش وتدمير أنفاق ومضافات للتنظيم خلال عملية عسكرية وقال قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم في تصريح صحافي إن قيادة العمليات المشتركة، وقيادة القوات البرية وبالاشتراك مع قيادة شرطة صلاح الدين نفذت عملية أمنية واسعة لضرب أهداف محددة في شمال وادي الثرثار وشرق قضاء الحضر بشمال غرب البلاد.

وأوضح القائد العسكري أن العملية الأمنية أسفرت عن تدمير 6 أنفاق و 4 مضافات لداعش، فضلاً عن مقتل عدد من مسلحي داعش.

وكان طيران التحالف الدولي قد نفذ الثلاثاء الماضي ضربة جوية استهدفت مواقع لتنظيم داعش في جبال حمرين بمحافظة ديالى المحاذية لايران شمال شرق العراق.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي إن قوات التحالف الدولي قتلت إرهابيين من عناصر داعش بضربة جوية في سلسلة جبال حمرين.. موضحا ان طيران التحالف وبعد أخذ الموافقات من قيادة العمليات المشتركة ووفق معلومات استخبارية قام بملاحقة خلايا داعش هناك وتمكن من قتل عدد من الارهابيين في ضربة جوية ضمن قاطع عمليات كركوك وتم أيضاً تدمير مضافة يتحصن فيها عناصر للتنظيم.