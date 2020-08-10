ترمب يستضيف الكاظمي في 20 أغسطس

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





يلتقي الرئيس الأميركي رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض في 20 الجاري، ما يؤشر إلى تحسن العلاقات بين البلدين بعد توتر أعقب اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في يناير الماضي.

واشنطن: يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض في 20 أغسطس، بحسب ما أعلنت الرئاسة الأميركية الجمعة، في إشارة إلى تحسن في العلاقات بين بغداد وواشنطن بعد التوتر الذي يسود منذ أشهر.

قال البيت الأبيض في بيان: "هذه الزيارة التي ستجري في 20 أغسطس تأتي في مرحلة حاسمة للولايات المتحدة والعراق بينما نواصل التعاون من أجل دحر تنظيم الدولة الإسلامية بشكل دائم ومواجهة التحديات الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد".

أضاف البيت الابيض في بيانه أن "الولايات المتحدة والعراق باعتبارهما شريكين مقربين، يتطلعان الى توسيع العلاقات بينهما"، موضحًا أنهما سيناقشان التعاون في مجالات الأمن والطاقة والصحة.

Advertisements

تصاعد التوتر بين البلدين بعد غارة أميركية على بغداد في يناير أدت الى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني والقيادي العراقي في الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، ما دفع النواب العراقيين الى طلب مغادرة نحو 5800 جندي أميركي من البلاد. ثم هدأ التوتر بشكل ملحوظ مع واشنطن منذ تولي الكاظمي قائد المخابرات السابق الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، رئاسة الحكومة في مايو الماضي.

وكان مسؤولون حكوميون عراقيون أكدوا أن هذه زيارة الكاظمي لواشنطن ستجري في وقت قريب جدًا.

وبدأت واشنطن وبغداد في يونيو "حوارًا استراتيجيًا" للبت في مستقبل الجنود الأميركيين المنتشرين في العراق في إطار التحالف ضد الجهاديين الذي تقوده واشنطن.