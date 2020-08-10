الصحة العالمية تدعو لمكافحة موجات تفشي جديدة لكورونا



قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إنه لم تظهر لدى فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم، أنماطا موسمية وسيعود من جديد إذا تخلت السلطات الطبية عن ضغوطها لمقاومته. وقال الطبيب مارك راين رئيس برنامج الطوارئ بالمنظمة إنه يتعين على غرب أوروبا ومناطق أخرى التعامل بسرعة مع موجات التفشي الجديدة. وتفيد إحصاءات "رويترز" بأن أكثر من 19.92 مليون شخص على مستوى العالم أصيبوا بالفيروس الذي أودى بحياة نحو 729883 شخصا.

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