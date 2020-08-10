للمرة الثانية.. اندلاع حريق داخل المستشفى التركي في كربلاء

وقال مراسل الخليج 365، ان حريقاً اندلع اليوم داخل المستشفى التركي في محافظة كربلاء، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

واضاف ان الحريق جاء للمرة الصانية بعد اندلاع حريق بداخله في وقت سابق، مبينا ان أكثر من ست عجلات اطفاء توجهت لاخماده.