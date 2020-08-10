اندلع حريق، اليوم الاثنين، داخل المستشفى التركي في محافظة كربلاء.
وقال مراسل الخليج 365، ان حريقاً اندلع اليوم داخل المستشفى التركي في محافظة كربلاء، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
واضاف ان الحريق جاء للمرة الصانية بعد اندلاع حريق بداخله في وقت سابق، مبينا ان أكثر من ست عجلات اطفاء توجهت لاخماده.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية.. اندلاع حريق داخل المستشفى التركي في كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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