تفاصيل الموقف الوبائي لجانب الكرخ من بغداد

أبو غريب —— ١
ابو دشير —— ٩
الاسكان ——- ٢
الاعلام ——— ٤
البياع —— ١٥
التاجي ——- ١٠
الحارثية ——— ٢
الحرية ———- ٩
الخطيب ——- ٨
الدورة ———- ١٠
الدولعي ——— ١
السيدية ——— ٤
الشالجية ——- ١
الشرطة الخامسة —— ٢
الشرطة الرابعة —— ٣
الشعلة ——— ١٧
الصالحية ——- ٣
الطارمية ——- ١٧
الطوبجي ——- ٧
العطيفية ——- ٣
الغزالية ——— ١
القادسية ——- ٤
الكاظمية ——- ١٥
اللطيفية ———- ٣
المحمودية ——- ١١
المشاهدة ——— ٢
المنصور ———- ٧
النصر والسلام ——- ١
الوشاش ———- ٣
اليرموك ———- ١١
اليوسفية ——— ٢
حي الجامعة —— ٤
حي الجهاد ——- ٧
حي العامل ——— ١٠
حي العدل ——— ٢
سبع البور ——— ٢
شارع حيفا ——— ١
كرادة مريم ——— ٣
سكنة جانب الرصافة ——— ٧
محافظة واسط —— ١
محافظة كربلاء ——- ١
ابو دشير —— ٩
الاسكان ——- ٢
الاعلام ——— ٤
البياع —— ١٥
التاجي ——- ١٠
الحارثية ——— ٢
الحرية ———- ٩
الخطيب ——- ٨
الدورة ———- ١٠
الدولعي ——— ١
السيدية ——— ٤
الشالجية ——- ١
الشرطة الخامسة —— ٢
الشرطة الرابعة —— ٣
الشعلة ——— ١٧
الصالحية ——- ٣
الطارمية ——- ١٧
الطوبجي ——- ٧
العطيفية ——- ٣
الغزالية ——— ١
القادسية ——- ٤
الكاظمية ——- ١٥
اللطيفية ———- ٣
المحمودية ——- ١١
المشاهدة ——— ٢
المنصور ———- ٧
النصر والسلام ——- ١
الوشاش ———- ٣
اليرموك ———- ١١
اليوسفية ——— ٢
حي الجامعة —— ٤
حي الجهاد ——- ٧
حي العامل ——— ١٠
حي العدل ——— ٢
سبع البور ——— ٢
شارع حيفا ——— ١
كرادة مريم ——— ٣
سكنة جانب الرصافة ——— ٧
محافظة واسط —— ١
محافظة كربلاء ——- ١
وتضمن الموقف ايضا تسجيل ٤٠٥ حالة شفاء، فيما تم تسجيل حالتي وفاة وهي:/٨٣سنة/ذكر/حي الجهاد/محلة٨٩٧، و:٧٥سنة/ذكر/الحرية/محلة٤٢٨.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.