تفاصيل الموقف الوبائي لجانب الكرخ من بغداد



ابو دشير —— ٩

الاسكان ——- ٢

الاعلام ——— ٤

البياع —— ١٥

التاجي ——- ١٠

الحارثية ——— ٢

الحرية ———- ٩

الخطيب ——- ٨

الدورة ———- ١٠

الدولعي ——— ١

السيدية ——— ٤

الشالجية ——- ١

الشرطة الخامسة —— ٢

الشرطة الرابعة —— ٣

الشعلة ——— ١٧

الصالحية ——- ٣

الطارمية ——- ١٧

الطوبجي ——- ٧

العطيفية ——- ٣

الغزالية ——— ١

القادسية ——- ٤

الكاظمية ——- ١٥

اللطيفية ———- ٣

المحمودية ——- ١١

المشاهدة ——— ٢

المنصور ———- ٧

النصر والسلام ——- ١

الوشاش ———- ٣

اليرموك ———- ١١

اليوسفية ——— ٢

حي الجامعة —— ٤

حي الجهاد ——- ٧

حي العامل ——— ١٠

حي العدل ——— ٢

سبع البور ——— ٢

شارع حيفا ——— ١

كرادة مريم ——— ٣

سكنة جانب الرصافة ——— ٧

محافظة واسط —— ١

محافظة كربلاء ——- ١ أبو غريب —— ١ابو دشير —— ٩الاسكان ——- ٢الاعلام ——— ٤البياع —— ١٥التاجي ——- ١٠الحارثية ——— ٢الحرية ———- ٩الخطيب ——- ٨الدورة ———- ١٠الدولعي ——— ١السيدية ——— ٤الشالجية ——- ١الشرطة الخامسة —— ٢الشرطة الرابعة —— ٣الشعلة ——— ١٧الصالحية ——- ٣الطارمية ——- ١٧الطوبجي ——- ٧العطيفية ——- ٣الغزالية ——— ١القادسية ——- ٤الكاظمية ——- ١٥اللطيفية ———- ٣المحمودية ——- ١١المشاهدة ——— ٢المنصور ———- ٧النصر والسلام ——- ١الوشاش ———- ٣اليرموك ———- ١١اليوسفية ——— ٢حي الجامعة —— ٤حي الجهاد ——- ٧حي العامل ——— ١٠حي العدل ——— ٢سبع البور ——— ٢شارع حيفا ——— ١كرادة مريم ——— ٣سكنة جانب الرصافة ——— ٧محافظة واسط —— ١محافظة كربلاء ——- ١ وتضمن الموقف ايضا تسجيل ٤٠٥ حالة شفاء، فيما تم تسجيل حالتي وفاة وهي:/٨٣سنة/ذكر/حي الجهاد/محلة٨٩٧، و:٧٥سنة/ذكر/الحرية/محلة٤٢٨.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.