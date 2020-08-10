اول تعليق من ضياء حسين بعد اقالته من مسابقات التطبيعية

التطبيعية كانت قد اعلنت في وقت سابق اليوم، اعفاء حسين من منصبه بسبب مخالفته الضوابط والتعليمات المعمول بها في الهيئة.

ونشر حسين عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" وفيما يلي نص مدونته:

"اقالتي دليل ضعفكم ...



ان اخالف ضوابط وتعليمات مؤسستكم الخاوية افضل من الوقوف مع قرار مجحف حاولت بشتى الوسائل الممكنة ان اغيره لكن هواتفكم الجوالة مغلقة طيلة اجازة العيد ..!!!خرجت بالاعلام بعد تزايد ضغوطات الاندية المتضررة من جراء الاجحاف الذي طالها بسبب الية دوري الدرجة الاولى التي لم يتم التصويت عليها وعدم الموافقة على اشراك تولد 2002 بدوري الشباب برغم ورود رسالة من مدير العلاقات الاخ زياد تفيد بتغيير منهاج مسابقة تصفيات اسيا الى تحت 20 عام بدلا من 19 عام الى عام 2022 اعتماد تولد 2003 مايعني امكانية اشراك تولد 2002 لسببين الاول توفير فرصة اللعب امام فئة لم تتجاوز 18 عام والثاني انساني كونهم يتدربون منذ اكثر من عام من دون اية مسابقة ...اقالتي تبلغت بها قبل ساعتين من نشرها في موقعكم عن طريق اعلامي معروف وهو امر لم يفاجاني مطلقا لاني اعرف الكيفية التي تدار بها الامور في لجنتكم الترقيعية ومن يحاول ان يعمل بالضد من توجهاتنا في احداث التغيير والاصلاح في منظومة كرة القدم ...لم يتكرم احد منكم بطلب مقابلتي مع الكابتن غانم عريبي نائب رئيس اللجنة واتخذتم قرارا مجحفا بحقي لكنه بالنسبة لي دليل مهنيتي وانتصاري لفئة مظلومة من اللعبة التي احب ...اذا كان في لجنتكم رجل واحد فاني اتحداكم ان تبقوا على قراراتكم التي اتخذتموها باعتماد الالية الحالية للدرجة الاولى وعدم اشراك تولد 2002 عند ذلك ساعترف ان قراركم باقالتي صحيح وانكم بالفعل مؤسسة نموذجية تمتلك القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة ... وللحديث بقية.."